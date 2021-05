Ongeveer twintig bewoners van een flat aan de Gerard van Lomstraat in Gorinchem moesten maandagochtend enige tijd hun huis uit nadat er brand was uitgebroken in de kelder van het complex. De brandweer heeft de CO-waardes (koolmonoxide) gemeten.Toen deze goed bleken te zijn, mochten de bewoners weer naar huis. Ze hebben wel het advies gekregen om ramen en deuren open te houden voor ventilatie.