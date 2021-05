Reddingswerkers hebben een kleine walvis bevrijd die in een sluis van de rivier de Thames in het zuidwesten van de Britse hoofdstad Londen was komen vast te zitten, meldt de BBC. De reddingsoperatie begon rond 22.00 uur zondagavond en ongeveer vier uur later werd de walvis, vermoedelijk een dwergvinvis, naar een veiligere plek gebracht.