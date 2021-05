Het Veiligheidsberaad vergadert maandagavond digitaal. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schuift online aan bij de vergadering van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Op de agenda staan de coronamaatregelen die horen bij de nieuwe, tweede stap van het openingsplan. Ook bespreken de burgemeesters of zij vinden dat Nederland toe is aan die nieuwe stap of niet.