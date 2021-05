Taliban kondigen driedaags bestand aan

De Taliban hebben een staakt-het-vuren van drie dagen afgekondigd in Afghanistan ter ere van het Suikerfeest of Eid al-Fitr. Dit is een belangrijke islamitische feestdag en markeert het eind van de vastenmaand ramadan. De aankondiging komt twee dagen na een aanslag net buiten een school in de Afghaanse hoofdstad Kabul waarbij vijftig doden vielen, voornamelijk jonge meisjes. De regering houdt de Taliban daarvoor verantwoordelijk, maar die ontkennen iets met de aanval te maken te hebben.