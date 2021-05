Een Russische arts die de Russische oppositieleider Aleksej Navalni meteen na diens vergiftiging behandelde, wordt vermist. Eerder dit jaar stierven al twee specialisten die zich vorig jaar augustus in een ziekenhuis in het West-Siberische Omsk met Navalni bezighielden. De bekende Kremlin-criticus was daar met spoed naartoe gebracht nadat hij tijdens een vlucht onwel was geworden.