In de komende beursweek krijgen beleggers het wat rustiger met bedrijfsresultaten. In Nederland staan nog wel een paar grote bedrijven op de agenda, zoals Ahold Delhaize, ABN AMRO en Aegon die alle drie op woensdag de boeken openen, maar met name in de Verenigde Staten zijn de meeste kwartaalcijfers al bekendgemaakt. Verder wordt er deze week naar de inflatie gekeken.