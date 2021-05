De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft verontwaardigd gereageerd op hevige rellen in een buurt in het Zuid-Franse Fréjus waarbij groepen jongeren in de nacht van zaterdag op zondag agenten aanvielen. Darmanin noemde „het geweld onacceptabel” en stuurt zeventig leden van de CRS naar Fréjus. Dat is een speciale politie-eenheid die is gespecialiseerd in ordehandhaving.