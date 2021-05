Poetin zegt op overwinningsdag dat land krachtig belangen dient

Rusland verdedigt krachtig zijn belangen en verdedigt ook consequent het internationaal recht. Dit zei president Poetin in zijn toespraak op het Rode Plein ter gelegenheid van de dag van de overwinning op nazi-Duitsland. Hij veroordeelde een opleving van ongerechtvaardigde en cynische ‘Ruslandfobie’, in vooral het Westen. Het is 76 jaar geleden dat de Duitse strijdkrachten op 8 mei 1945 capituleerden. Op het tijdstip van de Duitse overgave was in het oosten van Europa de 9e mei al aangebroken.