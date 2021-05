In een voormalig schoolgebouw aan de Holtrichtersveld in Apeldoorn heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. De brandweer zette meerdere eenheden in om het vuur, dat rond 02.35 uur was ontstaan, te blussen. Rond 04.20 uur was de brand onder controle. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio gaat het nablussen nog wel even duren. De oorzaak van de brand is onbekend.