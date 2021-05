De tijdelijke Suurhoffbrug wordt in de nacht van zondag op maandag om 01.00 uur naar zijn nieuwe bestemming gebracht. Vanaf de kade bij de bouwlocatie in Krimpen aan den IJssel vertrekt de boogbrug van circa 200 meter lang, 20 meter breed en meer dan 40 meter hoog dwars door Rotterdam naar de definitieve ligplaats over het Hartelkanaal bij de Maasvlakte.