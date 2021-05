De „vreemde, indringende” lucht die door bewoners in Lelystad werd geroken en reden voor de gemeente was om zaterdagavond zestien straten te ontruimen, blijkt afkomstig van een ‘benzine-achtige stof’ die is aangetroffen in het riool. Volgens de gemeente is dat duidelijk geworden uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van monsters die door de brandweer waren genomen.