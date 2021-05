Merkel roept president Biden op Amerikaanse vaccins te exporteren

Bondskanselier Angela Merkel roept president Joe Biden op Covid-19-vaccins die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd naar landen te sturen die ze dringend nodig hebben. „Nu een groot deel van de Amerikaanse bevolking is ingeënt, hoop ik dat we tot vrije uitwisseling van ingrediënten kunnen komen en de markt voor vaccins kunnen openen”, zei ze op een persconferentie vanuit Berlijn, na afloop van een EU-top in het Portugese Porto die ze digitaal volgde. Volgens haar is het vrijgeven van patenten, waar de VS wel voor voelen, niet de oplossing om snel meer mensen te kunnen inenten.