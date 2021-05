De Indiase politicus M.K. Stalin is geïnstalleerd als premier van de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Stalin is een politiek veteraan die al als tiener in een theewinkeltje een jeugdbeweging voor een partij oprichtte en campagne voerde voor een oom. Hij werd in Tamil Nadu onder meer parlementslid, burgemeester van de hoofdstad Chennai, oppositieleider, minister en vice-premier.