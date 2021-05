In plaats van in toegangstesten zou de overheid moeten investeren in de vaccinatiestrategie voor de lange termijn, zegt vaccinoloog en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Ronald de Groot tegen het ANP. Er wordt volgens hem nauwelijks onderzoek gedaan naar de werking van de coronavaccins op de langere termijn, terwijl het maar zeer de vraag is hoe lang de vaccins bescherming bieden.