Nieuwe Zulu-koning aangewezen in testament koningin

De Zulu’s in Zuid-Afrika hebben een nieuwe koning, ook al twist de uitgebreide koninklijke familie nog over de opvolging van de in maart overleden koning Goodwill Zwelithini. Een van de vele vrouwen van Zwelithini, Mantfombi Diamini-Zulu, werd regentes, maar zij overleed afgelopen week plotseling op 65-jarige leeftijd. Haar testament werd vrijdagavond voorgelezen, wat rechtstreeks op de tv te volgen was. Ze wees haar zoon prins Misuzulu als nieuwe koning aan.