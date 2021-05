De regering van de Verenigde Staten heeft vrijdag een logboek gepubliceerd met daarin de namen van bezoekers van het Witte Huis in januari. De regering-Biden is de eerste die volledige openheid zal geven over wie in het eerste jaar van de ambtstermijn van de president bij hem over de vloer komt, en zal dat maandelijks gaan doen. Toenmalig president Donald Trump maakte een einde aan dat beleid, een erfenis van zijn voorganger Barack Obama.