‘Landen moeten vaccins delen, uitvoeren en investeren in productie’

Het met elkaar delen van de beschikbare Covid-19-vaccins, het exporteren van geproduceerde vaccins en grondstoffen en investeren in productiecapaciteit zijn de belangrijkste elementen om zo snel mogelijk de wereldbevolking in te kunnen enten en te beschermen tegen de longvirusziekte. Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zal het vrijgeven van patenten op het Covid-19-vaccin tekorten op de korte en middellange termijn niet oplossen, zei ze in het Portugese Porto kort voor aanvang van een EU-top.