„Fotograaf van de innerlijke mens. Zo omschrijf ik meestal mijn werk, dat bij het grote publiek jammer genoeg vrij onbekend is. Veel mensen denken dat ik verpleegkundige ben. Eigenlijk wist ik zelf ook niet wat een MBB’er was toen ik na de havo iets in de zorg zocht en een vriendin me op de opleiding wees. Die is er op drie plaatsen: Haarlem, Groningen en Eindhoven.