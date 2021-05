Defensie past werkwijze aan na ophef omstreden dataverzameling

Defensie gaat de werkwijze omtrent persoonsgegevens aanpassen, nadat vorig jaar ophef was ontstaan over een eenheid die op grote schaal persoonsdata verzamelde om onrust over corona in kaart te brengen. Het zogeheten Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) volgde onder meer coronakritische groepen zoals Viruswaarheid en Gele Hesjes. De grote hoeveelheden data die de eenheid verzamelde, belandden in een computersysteem dat sociale onrust moest voorspellen, meldde NRC in november vorig jaar.