NOS wil Journaaldreiger Tarik Z. alsnog laten vervolgen

De NOS en NPO willen dat het Openbaar Ministerie alsnog Tarik Z. vervolgt voor bedreiging na een video die hij op Instagram had geplaatst. De omroeporganisaties hadden aangifte gedaan tegen de man die in 2015 met een neppistool de studio van het NOS Journaal binnendrong, maar het OM vond de video niet strafbaar. Via een procedure bij het gerechtshof proberen de NOS en NPO nu alsnog vervolging af te dwingen, meldt de omroep op de website.