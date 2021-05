De vereniging van universiteiten VSNU is bezig met het opstellen van een plan om geïntimideerde wetenschappers te ondersteunen. Een woordvoerder van de VSNU laat weten dat in de handreiking zal staan welke stappen academici kunnen nemen wanneer ze te maken krijgen met bedreigingen. Een voorbeeld daarvan is begeleiding van de universiteit bij het doen van aangifte.