Risico op schade door Chinees ruimteafval ‘extreem klein’

De kans dat Chinees ruimteafval een dezer dagen schade aanricht als het neerkomt op de aarde is extreem klein. Dit beklemtoonde een regeringswoordvoerder in Peking, kort nadat in de Verenigde Staten was gewaarschuwd dat een uitgerangeerde Chinese raket voor bewoonde gebieden en de luchtvaart gevaarlijk is. Washington heeft geklaagd dat volgens de internationale afspraken dergelijke raketten gecontroleerd moeten terugkeren in de oceaan, terwijl ze hun laatste brandstof opmaken.