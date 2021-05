De CO2-uitstoot in de Europese Unie door verbranding van fossiele brandstoffen is in 2020 met 10 procent afgenomen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting. Door lockdowns reisden minder mensen van en naar het werk, kon er minder worden gevlogen en draaiden fabrieken tijdelijk op verminderde kracht, wat sterk bijdroeg aan de daling.