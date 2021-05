Geloofsgemeenschappen in Duitsland waren in 2020 veel vaker het doel van extremistische aanvallen dan in de jaren daarvoor. Volgens dinsdag gepubliceerde cijfers van het Bundeskriminalamt (BKA), de Duitse federale recherchedienst, registreerden de autoriteiten in het afgelopen jaar niet minder dan 2985 aanvallen op religieuze groepen.