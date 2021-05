AEX licht hoger in afwachting banenrapport VS

De Amsterdamse beurs ging vrijdag licht vooruit in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het banencijfer is van belang omdat het herstel van de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Ook de andere Europese markten stonden in het groen. De Duitse beurs was een positieve uitschieter dankzij sterke resultaten van Adidas en Siemens.