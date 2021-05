Alle flexwerkers in slachthuizen moeten een vast contract krijgen. Dat bepleiten vakbonden CNV en FNV in een brief aan demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De veelal arbeidsmigranten moeten daar structureel flexwerk doen tegen lage lonen, zonder dat ze mogen overstappen naar een concurrent en zonder vertegenwoordiging in ondernemingsraden.