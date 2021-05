Winkelvastgoedbedrijf Klépierre, eigenaar van winkelcentra als Hoog Catharijne in Utrecht en Alexandrium in Rotterdam, wil bijna 295 miljoen euro uitkeren aan aandeelhouders. Die beloning volgt op een voor de Europese detailhandel zwaar kwartaal, waarin veel landen winkeliers dwongen de deuren te sluiten. Klépierre was tijdens die tweede lockdown niet scheutig met huurkortingen voor winkeliers.