Koerssprong Adidas op Duitse beurs na sterke resultaten

Het aandeel Adidas schoot vrijdag omhoog op de beurs in Frankfurt. Beleggers reageerden enthousiast op de sterke kwartaalcijfers van het Duitse sportkledingmerk. Op het Damrak werd de strategie-update van biotechnoloog Galapagos goed ontvangen. Verder werd vooral uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het herstel van de arbeidsmarkt vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.