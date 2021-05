Ruim veertig jaar geleden waren de muren van de ”Tempel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten” uit 1898 voor het laatst zichtbaar in Zangarro, Mexico. De kerk moest in 1979 plaatsmaken voor een stuwmeer, dat de omgeving voor overstromingen moest bewaren. Door aanhoudende hevige droogte in Mexico kwam de kerk in de afgelopen maanden weer boven water. beeld EPA, Luis Ramirez