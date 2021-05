BMW verwacht binnen twee jaar een oplossing voor het wereldwijde tekort aan chips, dat de productie van auto’s wereldwijd in de weg zit. De autofabrikant wijst erop dat bedrijven en overheden zich op het probleem concentreren. „De verwachting is dat binnen twee jaar vraag en aanbod weer in evenwicht zijn, aldus Oliver Zipse, topman van de Duitse autoproducent.