Het duurste geneesmiddel ter wereld, Zolgensma, kan in het basispakket worden opgenomen, maar alleen als de prijs van het middel met ongeveer 50 procent omlaag gaat. Dan kost het nog ongeveer een miljoen euro per behandeling. Bovendien moet Nederland met fabrikant Novartis afspraken maken over een prestatie-afhankelijke betaling. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland.