De prijzen voor bloemen zijn in aanloop naar Moederdag fors duurder. Veilingbedrijf Royal FloraHolland zegt dat de gemiddelde prijs voor snijbloemen in de twee weken voor Moederdag ruim een kwart hoger lag dan een jaar eerder. Met name gerbera’s en chrysanten worden volgens de veiling voor een „aanmerkelijk hogere” prijs verhandeld.