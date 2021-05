De dierentuinen moeten op korte termijn open. Ze kunnen overvolle parken en pleinen ontlasten met het mooie weer, Hemelvaart en Pinksteren op komst. Dat is de strekking van een open brief in drie kranten, die is geschreven door Dirk Lips, oprichter en directeur van Libéma. Dat bedrijf is eigenaar van onder meer Safaripark Beekse Bergen.