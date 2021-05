„Vrijdag natte sneeuw, zondag in oosten en zuidoosten mogelijk 28 graden”

Vanaf zondag gaan de temperaturen flink omhoog na een koude periode van zo’n vijf weken, maar vrijdag is nog natte sneeuw gevallen. Sneeuw in mei is tegenwoordig uiterst zeldzaam, zegt Weer.nl. „De warmte is in aantocht, maar vanochtend viel eerst op diverse plaatsen nog een laatste beetje natte sneeuw uit een gebied met buien dat over de zuidelijke helft van Nederland naar het oosten trok”, aldus een woordvoerder.