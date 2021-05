Industrie- en techconcern Siemens rekent op nog meer winst

Technologie- en industrieconcern Siemens verwacht in het huidige boekjaar meer winst te maken op een hogere omzet dan waar het eerder vanuit ging. De onderneming merkt dat er meer vraag is naar zijn producten vanuit onder meer de auto-industrie. Ook op het gebied van machinebouw en bij de softwaretak gingen de zaken voorspoedig. Vooral China was daarbij een grote aanjager van de groei, meldt het bedrijf in een handelsupdate. Het is niet de eerste keer dit boekjaar dat de verwachtingen opwaarts worden bijgesteld.