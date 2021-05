Toerismesector Curaçao: gebrek aan versoepelingen onbegrijpelijk

De Curaçaose toerismesector is zwaar teleurgesteld over de versoepelingen van de coronamaatregelen zoals die deze week bekend zijn gemaakt. De voorzitter van Curacao Hospitality & Tourism Association (CHATA), Hans Slier, zei donderdag dat de regering in de afgelopen maanden ‘een fantastische job’ heeft gedaan om het aantal besmettingen weer onder controle te krijgen. Maar nu het onder controle is, had de toeristen industrie verwacht dat ook voor toeristen het weer aantrekkelijker gemaakt zou worden om weer naar Curaçao te komen. Het is volgens de voorzitter ‘onbegrijpelijk’ dat dat niet is gebeurd.