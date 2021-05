Producent van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat heeft zijn omzet minder hard zien groeien dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf verkocht weliswaar voor ruim een tiende meer, maar had wel last van het feit dat restaurants, stadions en universiteitscampussen nog altijd dicht of slechts beperkt geopend zijn. Beyond Meat verdient normaal gesproken veel geld door verkopen op dat soort locaties.