Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil „best praten” over het vrijgeven van de patenten van coronavaccins zodat ook andere landen hun eigen vaccins kunnen maken. Hij vraagt zich wel af of dit leidt tot een snellere vaccinproductie. Volgens De Jonge is de grootste belemmering daartoe niet de kennisoverdracht, maar de productiecapaciteit.