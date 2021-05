‘Aandeel Berkshire Hathaway te veel waard voor Nasdaq’

Het aandeel van Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van de wereldberoemde Warren Buffett, is te veel waard geworden voor de Amerikaanse beursuitbater Nasdaq, schrijft The Wall Street Journal. Een klasse A-aandeel, er zijn ook veel goedkopere klasse B-aandelen, wordt momenteel verhandeld voor ruim 431.000 dollar. Door de manier waarop Nasdaq de waarde van aandelen vastlegt in zijn computersystemen, kan het geen prijzen aan hoger dan 429.496,7295 dollar.