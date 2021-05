Naturalis in Leiden is gekozen tot Europees museum van het jaar 2021. De jury roemt het natuurmuseum, officieel Naturalis Biodiversity Center, als een zeer vindingrijk museum met prachtige tentoonstellingen. Als een van de grootste musea in zijn soort heeft het indrukwekkende onderzoeksresultaten en uiteenlopende collecties „die zich richten op onderwerpen met een universele aantrekkingskracht”.