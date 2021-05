De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Na het sterke koersherstel van een dag eerder waren het ING, dat met cijfers kwam, en techbedrijven als Adyen, ASML, Besi en ASMI die de graadmeter in het rood trokken. Verlichtingsproducent Signify en bierbrouwer Heineken stonden bij de winnaars. Bij Heineken kwam dat omdat branchegenoot AB InBev sterke resultaten presenteerde.