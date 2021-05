De Airborne Wandeltocht, die jaarlijks herinnert aan de Slag om Arnhem en vanuit Oosterbeek wordt gelopen op de eerste zaterdag van september, gaat ook dit jaar althans in de gebruikelijke opzet weer niet door. Dat meldt de organisatie, de Politie Sport Vereniging Renkum, in een brief aan vaste lopers. De beslissing is „met veel pijn in ons hart genomen, maar uiteindelijk was er voor ons geen andere optie”, zegt ze.