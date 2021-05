Nouryon wordt in twee bedrijven gesplitst. De voormalige chemietak van verfproducent AkzoNobel werd in 2018 verkocht en splitst nu de tak af die basischemicaliën voor gebruik in de industrie maakt. Dat onderdeel wordt een nieuw bedrijf dat Nobian gaat heten. Beide bedrijven blijven in handen van investeerders Carlyle en GIC.