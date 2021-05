Het UWV heeft op de eerste dag dat werkgevers voor de vijfde periode loonsubsidies kunnen aanvragen 3400 verzoeken binnengekregen. Dat is beduidend minder dan bij de opening van het vierde loket voor de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in februari. Toen kwamen op de eerste dag ongeveer 12.000 aanvragen binnen.