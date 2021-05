Het vragenboekje van Hellenbroek. Voor mensen die in de traditie van de Nadere Reformatie staan, is dan direct duidelijk waar het over gaat: het veelgebruikte catechisatielesboekje van ds. Abraham Hellenbroek. Ds. A. Moerkerken groeide er ook mee op en gaf er lidmatencatechisatie uit.