Vrijwel alle containerschepen op weg naar Rotterdam die in maart vastzaten in het Suezkanaal, hebben de haven inmiddels aangedaan. In totaal verwachtte de Rotterdamse haven 64 fileschepen. Van die ‘Suez-armada’ zijn 54 schepen aangekomen en vertrokken, twee liggen nu in de haven en drie aankomsten zijn gecanceld, meldt het havenbedrijf.