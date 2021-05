Voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) is niet strafbaar voor zijn oproep op 25 februari 2021 op YouTube om volmachten te „regelen” voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart. Er was aangifte gedaan tegen de politicus van overtreding van de Kieswet, maar die leidt niet tot vervolging, meldt het Openbaar Ministerie.