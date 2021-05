Arrestatiebevel voor minister Financiën Qatar wegens fraude

Tegen de minister van Financiën van het steenrijke Qatar, Ali Sharif al-Emadi, is een arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij wordt verdacht van fraude en machtsmisbruik. Hij is al bijna acht jaar minister van Financiën in het oliestaatje dat gemeten naar bruto binnenlands product per inwoner het op drie na rijkste land ter wereld is. In de absolute monarchie Qatar worden zelden zulke hooggeplaatste politici publiekelijk beschuldigd en vervolgd en het land staat in de regio niet bekend als corrupt.