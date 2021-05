De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wisselend aan de nieuwe handelsdag begonnen. De graadmeters op Wall Street kregen wat steun van bemoedigende economische data over het aantal nieuwe WW-aanvragen. Autofabrikant Tesla was een opvallende winnaar na berichten dat voor alle in het lopende kwartaal te maken auto’s al een koper is gevonden. Tesla won daarop 1,1 procent aan beurswaarde.