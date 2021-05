De handel in oliën en vetten in Nederland steeg in het afgelopen jaar fors, ondanks de coronacrisis. Dat komt onder meer door de grote vraag naar biodiesel, die wordt gemaakt van zowel dierlijke als plantaardige oliën en vetten. Met name raapzaadolie werd veel meer geëxporteerd, meldt MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën.